Парис выиграл соревнования в скоростном спуске в Андорре, победу в общем зачете в дисциплине одержал Фойц

Итальянский горнолыжник Доминик Парис выиграл соревнования в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Сольдеу. Это четвертая победа итальянца в нынешнем сезоне, однако в общем зачете он уступил 20 очков швейцарцу Беату Фойцу, который взял хрустальный глобус в скоростном спуске второй год подряд, несмотря на всего одну победу в восьми гонках на этапах Кубка мира.

На заключительном этапе в Андорре Фойц показал лишь шестой результат, а для гарантированной победы в дисциплине в общем зачете ему нужно было финишировать не ниже 12-го места.