Ноэль занял первое место на этапе Кубка мира в Загребе
20:44
Француз Клеман Ноэль занял первое место на этапе Кубка мира в Загребе. Вторым стал швейцарец Рамон Ценхойзерн, замкнул тройку итальянец Алекс Винатцер.
Россиянин Павел Трихничев не сумел финишировать в первой попытке, Симон Ефимов не сумел квалифицироваться во вторую попытку.
Загреб (Хорватия)
Кубок мира
Мужчины
Слалом
1. Клеман Ноэль (Франция) — 1.57,14 (57,76 + 59,38)
2. Рамон Ценхойзерн (Швейцария) — 1.57,21 (57,49 + 59,72)
3. Алекс Винатцер (Италия) — 1.57,43 (58,31 + 59,12)
4. Андре Мюрер (Швеция) — 1.57,53 (57,85 + 59,68)
5. Арман Маршан (Бельгия) — 1.57,63 (58,97 + 58,66)
6. Лукас Бротен (Норвегия) — 1.57,77 (58,58 + 59,19)
21. Александр Хорошилов (Россия) — 1.58,57 (58,79 + 59,78)
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