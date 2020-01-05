Француз Клеман Ноэль занял первое место на этапе Кубка мира в Загребе. Вторым стал швейцарец Рамон Ценхойзерн, замкнул тройку итальянец Алекс Винатцер.

Россиянин Павел Трихничев не сумел финишировать в первой попытке, Симон Ефимов не сумел квалифицироваться во вторую попытку.

Загреб (Хорватия)

Кубок мира

Мужчины

Слалом

1. Клеман Ноэль (Франция) — 1.57,14 (57,76 + 59,38)

2. Рамон Ценхойзерн (Швейцария) — 1.57,21 (57,49 + 59,72)

3. Алекс Винатцер (Италия) — 1.57,43 (58,31 + 59,12)

4. Андре Мюрер (Швеция) — 1.57,53 (57,85 + 59,68)

5. Арман Маршан (Бельгия) — 1.57,63 (58,97 + 58,66)

6. Лукас Бротен (Норвегия) — 1.57,77 (58,58 + 59,19)

21. Александр Хорошилов (Россия) — 1.58,57 (58,79 + 59,78)