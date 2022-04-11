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Сегодня, 13:44

Мельников будет участвовать в выборах президента Российской федерации горнолыжного спорта

Иван Шитик
Корреспондент
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Кандидатура действующего президента Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонида Мельникова выдвинута на выборы главы организации.

«Подача заявок от регионов по выдвижению кандидатов заканчивается за две недели до выборов, — сказал Мельников ТАСС. — Несколько регионов выдвинули мою кандидатуру».

Отчетно-выборная конференция состоится 29 апреля в Калуге.

56-летний Мельников руководит РФГС с мая 2014 года.

Источник: https://tass.ru/sport/14342803
Леонид Мельников
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