Мельников будет участвовать в выборах президента Российской федерации горнолыжного спорта

Кандидатура действующего президента Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонида Мельникова выдвинута на выборы главы организации.

«Подача заявок от регионов по выдвижению кандидатов заканчивается за две недели до выборов, — сказал Мельников ТАСС. — Несколько регионов выдвинули мою кандидатуру».

Отчетно-выборная конференция состоится 29 апреля в Калуге.

56-летний Мельников руководит РФГС с мая 2014 года.