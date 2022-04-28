Мельников будет единственным кандидатом на пост главы федерации горнолыжного спорта России

Действующий президент Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонид Мельников будет единственным кандидатом на выборах на пост главы организации.

«У нас будет единственный кандидат — это действующий президент Мельников. Точно так же один кандидат на пост вице-президента — Валерий Цыганов», — сообщили в пресс-службе федерации ТАСС.

Отчетно-выборная конференция РФГС пройдет 29 апреля в Калуге.

56-летний Мельников руководит РФГС с мая 2014 года.