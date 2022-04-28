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Сегодня, 16:02

Мельников будет единственным кандидатом на пост главы федерации горнолыжного спорта России

Иван Шитик
Корреспондент
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Действующий президент Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонид Мельников будет единственным кандидатом на выборах на пост главы организации.

«У нас будет единственный кандидат — это действующий президент Мельников. Точно так же один кандидат на пост вице-президента — Валерий Цыганов», — сообщили в пресс-службе федерации ТАСС.

Отчетно-выборная конференция РФГС пройдет 29 апреля в Калуге.

56-летний Мельников руководит РФГС с мая 2014 года.

Источник: https://tass.ru/sport/14507425
Леонид Мельников
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