Майер выиграл скоростной спуск в Квитфьелле, Килле обошел Пентюро и возглавил общий зачет Кубка мира

Австрийский горнолыжник Маттиас Майер одержал победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира в норвежском Квитфьелле. Ставший вторым норвежец Александр Килле снова возглавил общий зачет Кубка мира, опередив француза Алексиса Пентюро, который уступает Килле 54 очка. До завершения Кубка мира осталось провести три гонки.

Квитфьелль (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Скоростной спуск

1. Маттиас Майер (Австрия) — 1.48,02

2. Александр Килле (Норвегия) — 1.48,16

3. Карло Янка (Швейцария) — 1.48,39

4. Беат Фойц (Швейцария) — 1.48,45

5. Трэвис Гэнон (США) — 1.48,57

6. Хьетиль Янсруд (Норвегия) — 1.48,85