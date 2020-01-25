Маттиас Майер выиграл скоростной спуск в Кицбюэле

Австриец Маттиас Майер выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в Кицбюэле. Вторым стал его соотечественник Винсент Крихмайр. Замкнул тройку швейцарец Беат Фойц.

Кицбюэль (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Скоростной спуск

1. Маттиас Майер (Австрия) — 1.55,59

2. Винсент Крихмайр (Австрия) — 1.55,81

2. Беат Фойц (Швейцария) — 1.55,81

4. Жоан Кларэ (Франция) — 1.55,86

5. Максенс Музатон (Франция) — 1.55,90

6. Хьетиль Янсруд (Норвегия) — 1.56,26