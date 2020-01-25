Маттиас Майер выиграл скоростной спуск в Кицбюэле
15:58
Австриец Маттиас Майер выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в Кицбюэле. Вторым стал его соотечественник Винсент Крихмайр. Замкнул тройку швейцарец Беат Фойц.
Кицбюэль (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
Скоростной спуск
1. Маттиас Майер (Австрия) — 1.55,59
2. Винсент Крихмайр (Австрия) — 1.55,81
2. Беат Фойц (Швейцария) — 1.55,81
4. Жоан Кларэ (Франция) — 1.55,86
5. Максенс Музатон (Франция) — 1.55,90
6. Хьетиль Янсруд (Норвегия) — 1.56,26
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