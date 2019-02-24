Кристофферсен выиграл гигантский слалом на Кубке мира

На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин в Банско (Болгария) победу одержал норвежец Хенрик Кристофферсен. Вторым стал австриец Марсель Хиршер, третьим – француз Тома Фанара.
Банско (Болгария)
Кубок мира
Мужчины
Гигантский слалом
1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) - 2.26,87 (1.15,17 + 1.11,70)
2. Марсель Хиршер (Австрия) - 2.26,91 (1.14,95 + 1.11,96)
3. Тома Фанара (Франция) - 2.27,26 (1.15,73 + 1.11,53)
4. Алексис Пентюро (Франция) - 2.27,36 (1.15,63 + 1.11,73)
5. Жан Кранец (Словения) - 2.27,53 (1.15,17 + 1.11,70)
6. Маттс Ульссон (Швеция) - 2.27,87 (1.15,72 + 1.12,
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