Кристофферсен выиграл гигантский слалом на Кубке мира

На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин в Банско (Болгария) победу одержал норвежец Хенрик Кристофферсен. Вторым стал австриец Марсель Хиршер, третьим – француз Тома Фанара.

Банско (Болгария)

Кубок мира

Мужчины

Гигантский слалом

1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) - 2.26,87 (1.15,17 + 1.11,70)

2. Марсель Хиршер (Австрия) - 2.26,91 (1.14,95 + 1.11,96)

3. Тома Фанара (Франция) - 2.27,26 (1.15,73 + 1.11,53)

4. Алексис Пентюро (Франция) - 2.27,36 (1.15,63 + 1.11,73)

5. Жан Кранец (Словения) - 2.27,53 (1.15,17 + 1.11,70)

6. Маттс Ульссон (Швеция) - 2.27,87 (1.15,72 + 1.12,