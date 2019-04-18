Канадский горнолыжник скончался при падении, катаясь на склоне горы

В США погиб канадский горнолыжник Дэйв Трэдуэй. Как информирует CBC, смерть наступила в результате падения с высоты.
Сообщается, что 38-летний спортсмен катался на склоне горы Рододендрон. Он упал в расщелину с высоты 30 метров. Оттуда его извлекли спасатели, но лыжник был уже мертв. Информацию о смерти Трэдуэя подтвердил официальный сайт спортсмена.
У горнолыжника остались жена и двое сыновей. Он был известным блогером, публиковал в фото и видео своих спусков на горных лыжах. Его поклонники, коллеги и друзья выражают соболезнования в социальных сетях.
Dave Treadway 📸 for @FREESKIER in 2011 at the @redbull Cold Rush – I still remember how nice he was when I met him and how excited he was to be there competing with everyone. RIP. 😔 pic.twitter.com/d6wGAheHNh– Chip Kalback (@chipkalback) 17 апреля 2019 г.