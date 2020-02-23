Из-за дождя и ветра соревнования в слаломе на этапе Кубка мира в Японии отменили

Соревнования в слаломе среди мужчин на этапе Кубка мира в японском Наэба отменены. Как сообщает AFP, такое решение организаторы этапа приняли из-за неблагоприятных погодных условий. Из-за дождя и ветра старт слалома откладывался трижды, но в конце концов было принято решение отменить его вовсе.

О решении провести соревнования в слаломе в другое время и в другом месте будет сообщено дополнительно. Накануне из-за непогоды был отложен старт гигантского слалома, но соревнования все же состоялись, их выиграл хорват Филип Зубчич.