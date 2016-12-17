16:39 17 декабря | ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Илка Стухец: "Не знаю, что со мной происходит"

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Словенка Илка Стухец призналась, что не думает об общем зачете Кубка мира. На этапе в Валь-д’Изере она была первой в суперкомбинации.

– Я очень рада этой победе, – цитирует AFP Стухец. – С большим удовольствием сейчас соревнуюсь, очень уверена в себе. Конечно, ошибки были, но меньше, чем у других. В каждой гонке делаю все возможное, стараюсь быть как можно быстрее, и это работает. Не знаю, что конкретно со мной происходит. Об общем зачете не думаю. Еще многое может произойти. Сейчас только середина сентября.

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