15:50 11 декабря | ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Хорошилов стал третьим в слаломе на этапе Кубка мира в Валь-д'Изере

0
0
0
1

Россиянин Александр Хорошилов занял третье место в слаломе на этапе Кубка мира в Валь-д’Изере. Победу одержал норвежец Хенрик Кристофферсен. Павел Трихичев не смог пройти во вторую попытку, показав 34-й результат.

Отметим, что Хорошилов в прошлом сезоне трижды становился третьим в этой дисциплине на этапах Кубка мира, а в позапрошлом сезоне у него была одна победа.

Валь-д'Изер (Франция)

Кубок мира

Мужчины

Слалом

1. Кристофферсен (Норвегия) – 1.44,54 (51,67 + 53,87)

2. Хиршер (Австрия) – 1.45,29 (51,99 + 53,30)

3. ХОРОШИЛОВ (Россия) – 1.46,46 (51,49 + 54,97)

4. Дигрубер (Австрия) – 1.46,89 (53,12 + 53,77)

5. Гросс (Италия) – 1.47,01 (52,15 + 54,86)

6. Мих. Матт (Австрия) – 1.47,12 (53,62 + 53,50)

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/alpine_skiing/ratings/2016-2017/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Valeri

Так держать, Александр!

22:04 11 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ