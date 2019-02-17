Хиршер завоевал золото в слаломе на чемпионате мира в Швеции, Хорошилов - 15-й

Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер стал первым в слаломе на чемпионате мира, который проходит в Швеции. Результат 29-летнего спортсмена составил 2 минуты 05,86 секунды по сумме двух попыток.

Второе и третье место также заняли представители Австрии: Марио Матт (2.06,51) и Марко Шварц (2.06,62). Россиянин Александр Хорошилов стал 15-м (2.07,85), Павел Трихичев - 31-м (2.12,51).

Австрия стала первой страной, представители которой заняли весь подиум в мужских соревнованиях на чемпионате мира по горнолыжному спорту.

Горные лыжи

Оре (Швеция)

Чемпионат мира

Мужчины

Слалом

1. Марсель Хиршер (Австрия) - 2.05,86 (1.00,60 + 1.05,26)

2. Марио Матт (Австрия) - 2.06,51 (1.01,95 + 1.04,56)

3. Марко Шварц (Австрия) - 2.06,62 (1.01,82 + 1.04,80)

4. Алексис Пентюро (Франция) - 2.06,79 (1.01,16 + 1.05,63)

5. Рамон Ценхойзерн (Швейцария) - 2.06,82 (1.02,92 + 1.03,90)

6. Мануэль Феллер (Австрия) - 2.06,90 (1.01,98 + 1.04,92)...

15. Александр Хорошилов (Россия) - 2.07,85 (1.03,56 + 1.04,29)...

31. Павел Трихичев (Россия) - 2.12,51 (1.05,68 + 1.06,83)

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