Хиршер завоевал золото в слаломе на чемпионате мира в Швеции, Хорошилов - 15-й

Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер стал первым в слаломе на чемпионате мира, который проходит в Швеции. Результат 29-летнего спортсмена составил 2 минуты 05,86 секунды по сумме двух попыток.
Второе и третье место также заняли представители Австрии: Марио Матт (2.06,51) и Марко Шварц (2.06,62). Россиянин Александр Хорошилов стал 15-м (2.07,85), Павел Трихичев - 31-м (2.12,51).
Австрия стала первой страной, представители которой заняли весь подиум в мужских соревнованиях на чемпионате мира по горнолыжному спорту.
Горные лыжи
Оре (Швеция)
Чемпионат мира
Мужчины
Слалом
1. Марсель Хиршер (Австрия) - 2.05,86 (1.00,60 + 1.05,26)
2. Марио Матт (Австрия) - 2.06,51 (1.01,95 + 1.04,56)
3. Марко Шварц (Австрия) - 2.06,62 (1.01,82 + 1.04,80)
4. Алексис Пентюро (Франция) - 2.06,79 (1.01,16 + 1.05,63)
5. Рамон Ценхойзерн (Швейцария) - 2.06,82 (1.02,92 + 1.03,90)
6. Мануэль Феллер (Австрия) - 2.06,90 (1.01,98 + 1.04,92)...
15. Александр Хорошилов (Россия) - 2.07,85 (1.03,56 + 1.04,29)...
31. Павел Трихичев (Россия) - 2.12,51 (1.05,68 + 1.06,83)