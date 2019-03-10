Хиршер завоевал восьмой Большой хрустальный глобус подряд

Швейцарский горнолыжник Рамон Ценхойзерн стал лучшим в слаломе на этапе Кубка мира в словенской Краньска-Горе. Россиянин Александр Андриенко не смог завершить вторую попытку.

Отметим, что ставший третьим на этом старте австриец Марсель Хиршер стал победителем в общем зачете Кубка мира - его конкуренты догнать не смогут. Для него это будет восьмой Большой хрустальный глобус в карьере, все их он завоевал подряд.

Краньска-Гора (Словения)

Кубок мира

Мужчины

Слалом

1. Рамон Ценхойзерн (Швейцария) – 1.39,54 (51,97 + 47,57)

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1.40,69 (51,07 + 49,62)

3. Марсель Хиршер (Австрия) – 1.40,71 (51,88 + 48,83)

4. Мануэль Феллер (Австрия) – 1.40,77 (52,04 + 48,73)

5. Даниэль Юле (Швейцария) – 1.41,06 (51,71 + 49,35)

6. Манфред Мельг (Италия) – 1.41,39 (51,64 + 49,75)

16. Александр Хорошилов (Россия) – 1.42,47 (53,88 + 48,59)

Александр Андриенко не смог завершить первую попытку.