Горнолыжника Кавизеля эвакуировали в больницу на вертолете после падения на Кубке мира

Швейцарского горнолыжника Джино Кавизеля госпитализировали после падения в супергиганте на этапе Кубка мира в Бормио.

32-летний спортсмен во время заезда не сумел удержаться на ногах и врезался в столб. Его эвакуировали в больницу на вертолете.

Кавизель стал третьим спортсменом, которому потребовалась госпитализация во время этапа в Бормио. Ранее травмы получили француз Сиприен Сарразен и итальянец Пьетро Дзацци.