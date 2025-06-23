Горные лыжи
23 июня, 14:27

Горнолыжница Варвара Варич из Москвы теперь представляет Израиль

Камила Абдурахманова
корреспондент

Варвара Варич, завоевавшая серебро на юношеском первенстве России-2023 в слаломе-гиганте, получила спортивное гражданство Израиля, сообщает ТАСС.

В январе 2024 года она заняла восьмое место на всероссийских соревнованиях «Сибирские бобрята» (слалом-гигант), а в текущем сезоне-2024/25 начала выступать под флагом Израиля.

Ранее за Израиль стала выступать и другая спортсменка из Подмосковья — Кристина Немцова, которая заняла 68-е место на тех же соревнованиях в 2024 году.

Источник: ТАСС
  • LOKO-L68

    Сначала в израильскую армию, новую родину защищать, а потом на лыжи.

    23.06.2025

