Горнолыжница Варвара Варич из Москвы теперь представляет Израиль

Варвара Варич, завоевавшая серебро на юношеском первенстве России-2023 в слаломе-гиганте, получила спортивное гражданство Израиля, сообщает ТАСС.

В январе 2024 года она заняла восьмое место на всероссийских соревнованиях «Сибирские бобрята» (слалом-гигант), а в текущем сезоне-2024/25 начала выступать под флагом Израиля.

Ранее за Израиль стала выступать и другая спортсменка из Подмосковья — Кристина Немцова, которая заняла 68-е место на тех же соревнованиях в 2024 году.