Годжа выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира в Швейцарии, россиянка Плешкова - 26-я

Итальянская спортсменка София Годжа одержала победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира в швейцарской Кранс-Монтане, россиянка Юлия Плешкова пришла к финишу 26-й.
Второе место заняла швейцарская горнолыжница Йоана Хелен, третьей стала ее соотечественница Лара Гут.
Кранс-Монтана (Швейцария)
Кубок мира
Женщины
Скоростной спуск
1. София Годжа (Италия) - 1.29,77
2. Йоана Хелен (Швейцария) - 1.30,13
3. Лара Гут (Швейцария) - 1.30,22
4. Николь Шмидхофер (Австрия) - 1.30,29
5. Коринн Зутер (Швейцария) - 1.30,36
6. Штефани Фенир (Австрия) - 1.30,45
26. Юлия Плешкова (Россия) - 1.32,61
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