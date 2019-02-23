Годжа выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира в Швейцарии, россиянка Плешкова - 26-я

Итальянская спортсменка София Годжа одержала победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира в швейцарской Кранс-Монтане, россиянка Юлия Плешкова пришла к финишу 26-й.

Второе место заняла швейцарская горнолыжница Йоана Хелен, третьей стала ее соотечественница Лара Гут.

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Кранс-Монтана (Швейцария)

Кубок мира

Женщины

Скоростной спуск

1. София Годжа (Италия) - 1.29,77

2. Йоана Хелен (Швейцария) - 1.30,13

3. Лара Гут (Швейцария) - 1.30,22

4. Николь Шмидхофер (Австрия) - 1.30,29

5. Коринн Зутер (Швейцария) - 1.30,36

6. Штефани Фенир (Австрия) - 1.30,45

26. Юлия Плешкова (Россия) - 1.32,61