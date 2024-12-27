Французский горнолыжник Сарразен попал в реанимацию после падения на Кубке мира

Французский горнолыжник Сиприен Сарразен попал в реанимацию после падения во время тренировки на этапе Кубка мира в Бормио , сообщает France-Presse.

Сарразен потерял равновесие и врезался в защитную сетку. Спортсмена эвакуировали на вертолете. У француза была дигностирована субдуральная гематома. 30-летний лыжник находится в сознании.

В прошлом сезоне на счету Сарразена четыре победы на Кубке мира в скоростном спуске.