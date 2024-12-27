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27 декабря, 22:45

Французский горнолыжник Сарразен попал в реанимацию после падения на Кубке мира

Сергей Ярошенко
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Сиприен Сарразен.
Фото AFP

Французский горнолыжник Сиприен Сарразен попал в реанимацию после падения во время тренировки на этапе Кубка мира в Бормио , сообщает France-Presse.

Сарразен потерял равновесие и врезался в защитную сетку. Спортсмена эвакуировали на вертолете. У француза была дигностирована субдуральная гематома. 30-летний лыжник находится в сознании.

В прошлом сезоне на счету Сарразена четыре победы на Кубке мира в скоростном спуске.

Горные лыжи
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