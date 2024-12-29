Французский горнолыжник Сарразен будет прооперирован 29 декабря после падения на трассе

Французского горнолыжника Сиприена Сарразена прооперируют в воскресенье вечером, 29 декабря, сообщает Eurosport.

27 декабря во время тренировки на этапе Кубка мира в Бормио (Италия) Сарразен потерял равновесие и врезался в защитную сетку. Спортсмена эвакуировали на вертолете. У француза была дигностирована субдуральная гематома.

В этом сезоне 30-летний Сарразен выиграл три этапе Кубка мира в скоростном спуске и один — в супергиганте.