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Французский горнолыжник Сарразен будет прооперирован 29 декабря после падения на трассе

Руслан Минаев
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Французского горнолыжника Сиприена Сарразена прооперируют в воскресенье вечером, 29 декабря, сообщает Eurosport.

27 декабря во время тренировки на этапе Кубка мира в Бормио (Италия) Сарразен потерял равновесие и врезался в защитную сетку. Спортсмена эвакуировали на вертолете. У француза была дигностирована субдуральная гематома.

В этом сезоне 30-летний Сарразен выиграл три этапе Кубка мира в скоростном спуске и один — в супергиганте.

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