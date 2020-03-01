Француз Пентюро выиграл малый Кубок мира в суперкомбинации

Француз Алексис Пентюро выиграл суперкомбинацию на этапе Кубка мира в австрийском Хинтерстодере. Это позволило ему завоевать малый Кубок мира в этой дисциплине. В зачете Кубка мира он вышел на первое место, сравнявшись с норвежцем Александром Килле.

Хинтерстодер (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Суперкомбинация

Супергигант + слалом

1. Алексис Пентюро (Франция) — 2.04,90 (1.09,85 + 55,05)

2. Джино Кавицель (Швейцария) — 2.05,89 (1.09,62 + 56,27)

3. Александр Килле (Норвегия) — 2.06,15 (1.09,86 + 56,29)

4. Хьетиль Янсруд (Норвегия) — 2.06,31 (1.10,32 + 55,99)

5. Риккардо Тонетти (Италия) — 2.06,35 (1.10,05 + 56,30)

6. Маттиас Майер (Австрия) — 2.06,97 (1.10,39 + 56,58)...

10. Павел Трихичев (Россия) — 2.07,89 (1.11,23 + 56,66)

Иван Кузнецов не сумел завершить попытку в слаломе.