Француз Пентюро выиграл малый Кубок мира в суперкомбинации
Француз Алексис Пентюро выиграл суперкомбинацию на этапе Кубка мира в австрийском Хинтерстодере. Это позволило ему завоевать малый Кубок мира в этой дисциплине. В зачете Кубка мира он вышел на первое место, сравнявшись с норвежцем Александром Килле.
Хинтерстодер (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
Суперкомбинация
Супергигант + слалом
1. Алексис Пентюро (Франция) — 2.04,90 (1.09,85 + 55,05)
2. Джино Кавицель (Швейцария) — 2.05,89 (1.09,62 + 56,27)
3. Александр Килле (Норвегия) — 2.06,15 (1.09,86 + 56,29)
4. Хьетиль Янсруд (Норвегия) — 2.06,31 (1.10,32 + 55,99)
5. Риккардо Тонетти (Италия) — 2.06,35 (1.10,05 + 56,30)
6. Маттиас Майер (Австрия) — 2.06,97 (1.10,39 + 56,58)...
10. Павел Трихичев (Россия) — 2.07,89 (1.11,23 + 56,66)
Иван Кузнецов не сумел завершить попытку в слаломе.
Дополнительная информация:
http://winter.sport-express.ru/alpine_skiing/worldcup/2019-2020/