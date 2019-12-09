На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин в Бивер-Крике (США) завершились соревнования в гигантском слаломе у мужчин.

Победил американец Томми Форд. В тройку лучших также попали норвежцы Хенрик Кристофферсен и Лейф Кристиан Хеуген. Россиянин Павел Трихичев на 22-м месте.

Бивер-Крик (США)

Кубок мира

Мужчины

Гигантский слалом

1. Томми Форд (США) — 2.31,25 (1.16,40 + 1.14,85)

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 2.32,05 (1.16,63 + 1.15,42)

3. Лейф Кристиан Хеуген (Норвегия) — 2.32,48 (1.16,60 + 1.15,88)

4. Жан Кранец (Словения) — 2.33,00 (1.17,11 + 1.15,89)

5. Виктор Мюффа-Жанде (Франция) — 2.33,03 (1.17,58 + 1.15,45)

6. Матье Фэвр (Франция) — 2.33,31 (1.17,47 + 1.15,84)

22. Павел Трихичев (Россия) — 2.35,30 (1.19,38 + 1.15,92)

Россиянин Александр Андриенко не смог квалифицироваться во вторую попытку