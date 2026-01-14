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14 января, 13:53

FIS разместил флаг России у горнолыжницы Плешковой в текстовой трансляции турнира в Бишофсвизене

Сайт Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) разместил российский флаг напротив имени российской горнолыжницы Юлии Плешковой в текстовой трансляции турнира в Бишофсвизене (Германия).

В итоговом протоколе Плешкова указана как выступающая в нейтральном статусе. 28-летняя спортсменка заняла третье место в супергиганте, показав результат 55,94 секунды.

17 декабря Плешкова получила нейтральный статус для участия в турнирах под эгидой FIS.

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Юлия Плешкова
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