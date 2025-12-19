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19 декабря 2025, 19:10

FIS предоставила нейтральный статус трем российским горнолыжникам

Алина Савинова

Российские горнолыжники Александр Андриенко, Семен Ефимов и Иван Кузнецов получили нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщает пресс-служба организации.

Ранее FIS одобрила нейтральный статус шести россиянам: лыжникам Дарье Непряевой и Савелию Коростелеву, фристайлистке Анастасии Таталиной, двоеборцу Артему Галунину, сноубордистке Марии Травиничевой и горнолыжнице Юлии Плешковой. Непряева и Коростелев выступили на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе и завоевали квоты для участия в Олимпийских играх-2026 в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.

В начале декабря Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. CAS обязал FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе.

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