Доминик Парис победил в супергиганте на этапе Кубка мира в Норвегии

Итальянский горнолыжник Доминик Парис завоевал золото на этапе Кубка мира в норвежском Квитфьелле. Результат 29-летнего спортсмена составил 1 минуту 29,20 секунды.

Второе место занял норвежец Хьетиль Янсруд (1.29,63), третье - представитель Швейцарии Беат Фойц (1.29,80).

Горные лыжи

Квитфьелль (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Супергигант

1. Доминик Парис (Италия) - 1.29,20

2. Хьетиль Янсруд (Норвегия) - 1.29,63

3. Беат Фойц (Швейцария) - 1.29,80

4. Винсент Крихмайр (Австрия) - 1.30,02

5. Трэвис Гэнон (США) - 1.30,09

6. Александр Килле (Норвегия) - 1.30,13

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