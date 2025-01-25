Чешскую горнолыжницу ввели в искуственную кому после травмы головы на тренировке

Чешскую горнолыжницу Терезу Нову ввели в искусственную кому в связи с травмой головы, полученной на тренировке перед этапом Кубка мира, сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

24 января 26-летняя чешка досрочно закончила тренировку по скоростному спуску в Гармиш-Партенкирхене (Германия) после падения.

«Тереза была введена в искусственную кому. В больнице Мурнау ей сделали операцию по уменьшению отека мозга. Она будет находиться в медикаментозной коме столько, сколько сочтет необходимым медицинская бригада. Дополнительная информация о ее состоянии будет опубликована по мере поступления», — говорится в заявлении.

Нова принимала участие в Олимпиаде-2022 в Пекине.