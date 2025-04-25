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Французская горнолыжница погибла на тренировке. Ей было 18 лет

Евгений Козинов
Корреспондент
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Марго Симон.
Фото соцсети

Французская горнолыжница Марго Симон погибла погибла в результате несчастного случая на горнолыжном курорте Валь-д'Изере. 18-летняя лыжница тренировалась перед соревнованиями, которые пройдут на этом курорте в эти выходные.

Девушка упала на трассе около 13:00 по местному времени. Врач скорой помощи быстро вмешался и попытался реанимировать ее, но тщетно. Начато расследование для выяснения обстоятельств несчастного случая.

Соревнования Red Bull Alpine Park (слалом и слоупстайл), запланированные на эту субботу, были отменены из-за трагедии.

«Движение любителей лыжного спорта узнало о трагической гибели Марго Симон, молодой и подающей надежды спортсменки. Французская федерация лыжного спорта и все лыжное сообщество глубоко опечалены кончиной Марго. Хотели бы выразить искренние соболезнования ее семье и близким и заверить их в своей полной поддержке в эти особенно трудные времена», — говорится в заявлении Французской федерации лыжного спорта.

В марте прошлого года Симон стала чемпионкой Франции по слалому среди спортсменов до 18 лет.

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