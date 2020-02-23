Бриньоне выиграла суперкомбинацию в Крас-Монтане

Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне стала победительницей этапа Кубка мира в Кранс-Монтане в суперкомбинации. Россиянка Юлия Плешкова была дисквалифицирована после первой попытки.

Кранс-Монтана (Швейцария)

Кубок мира

Женщины

Суперкомбинация

Супергигант + слалом

1. Федерика Бриньоне (Италия) — 1.56,24 (1.15,62 + 40,62)

2. Франциска Грич (Австрия) — 1.57,16 (1.16,43 + 40,73)

3. Эстер Ледецка (Чехия) — 1.58,06 (1.16,41 + 41,65)

4. Мишель Гизин (Швейцария) — 1.58,17 (1.16,72 + 41,45)

5. Венди Хольденер (Швейцария) — 1.58,73 (1.17,12 + 41,61)

6. Маруша Ферк (Словения) — 1.58,74 (1.17,09 + 41,65)