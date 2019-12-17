Бриньоне выиграла гигантский слалом в Куршевеле

На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин в Куршевеле (Франция) состоялись соревнования по гигантскому слалому.

Победу одержала итальянка Федерика Бриньоне. Второй стала норвежка Мина Фюрст Холтман. На третьем месте Венди Хольденер. Российская спортсменка Екатерина Ткаченко не квалифицировалась.

Куршевель (Франция)

Кубок мира

Женщины

Гигантский слалом

1. Федерика Бриньоне (Италия) — 2.12,59 (1.07,28 + 1.05,31)

2. Мина Фюрст Холтман (Норвегия) — 2.16,63 (1.07,15 + 1.05,48)

3. Венди Хольденер (Швейцария) — 2.13,03 (1.07,52 + 1.05,51)

4. Петра Влгова (Словакия) — 2.13,07 (1.07,31 + 1.05,76)

4. Виктория Ребенсбург (Германия) — 2.13,07 (1.07,66 + 1.05,41)

6. Сара Хектор (Швеция) — 2.13,18 (1.07,62 + 1.05,56)

Екатерина Ткаченко (Россия) не квалифицировалась.