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Американская горнолыжница Вонн вернулась в спорт в 40 лет

Алина Савинова
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Горнолыжница Линдси Вонн
Горнолыжница Линдси Вонн.
Фото Global Look Press

Американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила о возвращении в спорт. В октябре ей исполнилось 40 лет.

«Моя карьера закончилась, и я не собиралась возвращаться. После первых тренировок у меня была такая широкая улыбка, что она пробивалась сквозь заднюю часть моего шлема», — цитирует Вонн The New York Times.

Спортсменка отметила, что старается не забегать далеко вперед, поскольку ей предстоит пройти через ряд препятствий.

«Очевидно, что я бы не делала этого, если бы не надеялась участвовать в соревнованиях. У меня есть стремление», — добавила она.

Американка завершила спортивную карьеру после чемпионата мира 2019 года из-за травмы. Пять месяцев назад она возобновила тренировки и на этой неделе присоединится к сборной США.

Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, обладательницей четырех Кубков мира в общем зачете и двукратной чемпионкой мира.

Линдси Вонн
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