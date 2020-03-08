Французский горнолыжник Алексис Пентюро признался, что доволен отменой супергиганта на этапе Кубка мира в норвежском Квитфьелле. Такое решение принято из-за сильного снега с дождем. Таким образом, до конца сезона остаются две гонки: гигант и слалом, которые пройдут в следующие выходные в Словении. Пентюро в общем зачете занимает второе место, уступая всего 54 очка норвежцу Александру Килле. Их преследует Хенрик Кристофферсен.

— Я не буду скрывать, что отмена гонки — это хорошо для меня, — цитирует Le Figaro Пентюро. — Тем более что у меня был первый стартовый номер. По свежему снегу было бы плохо стартовать первым. Борьба за победу в Кубке мира будет напряженной до конца. Конечно, больше всего это выгодно Кристофферсену, который не приехал на этот этап и не потеряет очков относительно меня и Килле. Мне тоже повезло, потому что я не так силен в супергиганте, как Килле. Он остается лидером, но борьба будет интересной.