6 лет назад на Олимпиаде в Сочи Шиффрин вошла в историю

Сегодня исполнилось 6 лет историческому достижению американки Микаэлы Шиффрин. 21 февраля 2014 года на Олимпиаде в Сочи горнолыжница стала самой молодой олимпийской чемпионкой в слаломе.

Золотую медаль Шиффрин завоевала в возрасте 18 лет 345 дней.

После Игр-2014 Шиффрин развила свой успех. На данный момент она 66 раз побеждала на этапах Кубка мира — это второй результат в истории после соотечественницы Линдси Вонн (82).

Видео победного заезда Шиффрин в Сочи опубликовано на официальном сайте МОК.