40-летняя горнолыжница из Гаити планирует выступить на Олимпиаде-2022

Гаитянская горнолыжница Селин Марти заявила о планах выступить на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

- Пока мое тело будет в норме, я буду продолжать выступления, - заявила спортсменка в интервью CNN. - Следующий чемпионат мира пройдет в Кортине д'Ампеццо, и я хотела бы туда отправиться. Хотела бы продолжать жить этой мечтой. Через три года пройдет Олимпиада, и я мечтаю представлять Гаити на зимней Олимпиаде. Думаю, что в Китае будет возможно увидеть флаг Гаити.

На предыдущем чемпионате мира Марти заняла 52-е место в слаломе. Она дебютировала на соревнованиях FIS в 2017 году. В свободное от соревнований время она работает лыжным инструктором.