19-летняя горнолыжница Лоренци погибла от травм после падения

19-летняя горнолыжница из Италии Матильда Лоренци умерла 29 октября в результате травм от падения.

Как сообщает Международная лыжная федерация (FIS), трагический инцидент произошел в понедельник, 28 октября, во время тренировки на горнолыжном курорте Валь Сеналес. Сразу после падения спортсменку доставили в критическом состоянии в больницу, однако ее жизнь не удалось спасти.

В прошлом сезоне Лоренци выиграла общий зачет Кубка Италии.