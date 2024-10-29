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19-летняя горнолыжница Лоренци погибла от травм после падения

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19-летняя горнолыжница из Италии Матильда Лоренци умерла 29 октября в результате травм от падения.

Как сообщает Международная лыжная федерация (FIS), трагический инцидент произошел в понедельник, 28 октября, во время тренировки на горнолыжном курорте Валь Сеналес. Сразу после падения спортсменку доставили в критическом состоянии в больницу, однако ее жизнь не удалось спасти.

В прошлом сезоне Лоренци выиграла общий зачет Кубка Италии.

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