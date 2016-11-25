Вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) Георгий Брюсов сообщил, что женский Кубок мира-2017 может пройти в России. Также он объявил, что чемпионат Европы по вольной, женской и греко-римской борьбе 2017 года пройдет со 2 по 7 мая в Белграде, а не с 16-го по 21-е, как было решено ранее.

– До сих пор не выбрано место проведения Кубка мира по женской борьбе следующего года, – цитирует пресс-служба ФСБР Брюсова. – UWW предложило провести его России. Заинтересованность в этом турнире есть, но сперва надо провести консультации с Минспорта и территориями. Кубок мира по женской борьбе 2015 года в Санкт-Петербурге был признан UWW лучшим в истории, и понижать планку будет неправильно.

В новом году существенно изменены сроки главных стартов. Чемпионат мира пройдет в Париже 21-26 августа, а не как было на протяжении многих лет в середине сентября. Чемпионат Европы изначально был перенесен с апреля на конец мая, но буквально вчера по просьбе организаторов даты были изменены на 2 - 7 мая. ФСБР подтвердило проведение в ноябре Кубка АЛРОСА, оставив с согласия UWW возможность для повышения его статуса.