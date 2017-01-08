13:06 | БОРЬБА

Юрий Шахмурадов: "Ологонова, скорее всего, пропустит чемпионат Европы"

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Главный тренер сборной России по женской борьбе Юрий Шахмурадов сообщил, что трехкратный серебряный призер чемпионатов мира Ирина Ологонова из-за разрыва крестообразной связки правого колена пропустит чемпионат Европы, который пройдет в Сербии со 2 по 7 мая. По словам специалиста, спортсменке была сделана операция, однако ей будет очень сложно восстановиться и набрать форму к началу турнира.

– Ирина Ологонова получила травму на чемпионате мира в Будапеште, – приводит "Р-Спорт" слова Шахмурадова. – Диагноз – разрыв крестообразной связки правого колена. Ей уже сделана операция, но будет очень сложно восстановиться и набрать форму. И чемпионат Европы Ирина, по всей видимости, пропустит. За последнее время у нас было много таких серьезных травм.

Мы рассчитываем, прежде всего, на прогресс молодых спортсменок. В частности, на Нину Менкенову, занявшую второе место на чемпионате России-2016.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20170108/1114678261.html

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