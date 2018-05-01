Власов завоевал золото чемпионата Европы по борьбе в Каспийске

Россиянин Роман Власов завоевал золото чемпионата Европы по греко-римской борьбе в Каспийске в весовой категории до 77 килограммов.

В финале он победил серба Виктора Немеша (5:1). Бронзовыми призерами стали венгр Тамаш Лоринц и азербайджанец Эльвин Мурсалиев.

Это первое золото на чемпионате Европы для российской команды. Ранее во вторник Заур Кабалоев стал бронзовым призером в весовой категории до 63 кг.

Власов стал трехкратным чемпионом Европы. В его активе также два золота Олимпийских игр и два титула чемпиона мира.

Каспийск (Россия)

Чемпионат Европы по борьбе

Греко-римская борьба

Весовая категория до 77 кг

Финал

Роман Власов (Россия) - Виктор Немеш (Сербия) - 5:1