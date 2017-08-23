Валерия Лазинская: "Сустав у соперницы вывернулся полностью, а внутри все разорвалось"

Единственную российскую медаль в первый день женского турнира на чемпионате мира в Париже в категории 63 кг завоевала Валерия Лазинская.

– Победы, конечно, хотелось, но не такой… – Лазинская, только что завоевавшая единственную российскую бронзу этого дня, выглядела в микст-зоне растерянной и даже несколько расстроенной. Минутой ранее ее схватка за бронзу с турчанкой Хафизе Сахин была остановлена по причине тяжелейшей травмы ноги у соперницы.

– До сих пор хруст в ушах стоит, вспоминать страшно, – продолжила россиянка. – Я собиралась провести прием, пошла на "мельницу", а у турчанки неловко пошла в сторону нога. Думаю, сустав вывернулся полностью, а внутри все разорвалось.

– В вашей карьере такое случается впервые?

– Да. Никому такого не пожелаешь.

– В утренних схватках нечто подобное произошло с Валерией Кобловой?

– Не думаю, что ее травма столь же тяжела.

– Как оцените собственное выступление?

– Хотелось большего. Все-таки это мой третий чемпионат мира, рассчитывала показать более высокий результат. Но медаль есть медаль, поэтому сейчас я немножко отойду от шока и начну радоваться. Тяжело, конечно, когда бороться приходится как бы за всю команду, но все тренеры меня сильно поддерживали, очень им благодарна.

– О чемпионате мира в Ташкенте вспоминали?

– О, да. Там я точно так же проиграла Юлии Ткач, после чего боролась за бронзу. Схватка с украинкой получилась самой тяжелой: видно, что Юля с тренером хорошо поработали, изучили мой стиль, вот соперница и вышла на ковер во всеоружии. Я чувствовала, что она ждет моих атак, сама не атакует, но блокирует все мои действия. Мне в этом сезоне вообще пришлось тяжело: в финале чемпионата России я получила травму – разорвала мышцу плеча, долго восстанавливалась. К тому же у Ткач, в отличие от меня, есть опыт Олимпиады, чемпионата Европы. На таких соревнованиях приобретаешь очень большую уверенность. В принципе я понимала, что встреча с украинкой будет жесткой. Но не ожидала, что настолько… (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)