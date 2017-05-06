Валерия Коблова: "Это нелепое поражение – тоже опыт"

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 Валерия Коблова, уступившая в четвертьфинале чемпионата Европы в весовой категории до 58 кг Эмесе Барке, считает, что данное поражение является тоже опытом. Также она отметила, что пока не готова говорить о причинах поражения.

- Как только я сама разберусь с тем, что случилось, я вам позвоню и расскажу, - цитирует пресс-служба Федерации спортивной борьбы России Коблову. – Тут сложно что-либо сказать. Много сейчас слышу версий, что это женщины. Мне не свойственно так проигрывать. Но все бывает в первый раз. Это нелепое поражение, нужно понять, для того чтобы двигаться дальше, больше работать и быть более нацеленной.

- После Олимпиады вы боролись всего на одном турнире. Может, не хватило соревновательной практики?

- Это не оправдание. Я была очень хорошо готова. Не знаю, с чем это связано, - стечение обстоятельств. Наверное, это был не мой чемпионат Европы. Оставалось 45 секунд, и за это время я отдала 5 баллов. Как мне муж сказал, японка, наверное, столько бы не взяла за это время, как эта венгерка. Это тоже опыт. Главное, что есть люди, которые, несмотря ни на что, от меня не отворачиваются, которые рядом со мной.

- А может, вам стоило вернуться попозже?

- Нет. Пока я была дома, я все равно работала, тренировалась. Я без этого не могу.

Лестница плача