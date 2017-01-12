UWW может изменить весовые категории и формат проведения соревнований по борьбе

Вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) Георгий Брюсов сообщил, что в будущем могут произойти изменения в весовых категориях и формате проведения соревнований. Напомним, в этом году чемпионат Европы пройдет 2 - 7 мая в Сербии, а чемпионат мира - 21 - 26 августа во Франции.

– Новый техком был сформирован в декабре прошлого года на Бюро UWW, – цитирует пресс-служба Федерации спортивной борьбы России Брюсова. – В компетенции комиссии вопросы эволюции правил борьбы и системы соревнований, а также обучающих программ. По сути, техком станет мотором UWW в деле продолжения реформ спортивной борьбы, начатых в 2013 году. Особую роль комиссии и диапазон ее задач подчеркнул президент UWW Ненад Лалович, открывший первое заседание. В Белграде была сформирована единая позиция по актуальным вопросам проведения соревнований. Окончательное слово остается за Бюро UWW, но уже сейчас можно предположить, что в новом олимпийском цикле спортивную борьбу ждут серьезные изменения.