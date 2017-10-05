Участники драки на турнире памяти Кудухова будут дисквалифицированы и оштрафованы

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что все участники драки на Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юниоров памяти Бесика Кудухова будут дисквалифицированы. По словам главы ФСБР, спортсменам также грозят денежные штрафы.

Напомним, на соревнованиях, которые прошли в Красноярске с 23 по 24 сентября, возникла между одним из борцов и представителем тренерского штаба его соперника, который опротестовал решение судьи.

- Исполком поручил дисциплинарной комиссии в недельный срок, с привлечением руководителей спортивных территорий и самих участников конфликта, вынести предложения на основании полученных фактов, - цитирует ТАСС Мамиашвили. - Причем это коснется всех участников, начиная с судьи, который радикально не вмешался в ситуацию, и заканчивая тренерами регионов.

Не хочу забегать вперед, но скорее всего, исполкому будет предложено наложить Надо сделать все возможное, чтобы не допустить подобных безобразных проявлений, которые вообще не присущи нашему виду, нашим традициям и идеологии. Такие позорные и постыдные поступки к нам не имеют никакого отношения.дисквалификации и денежные штрафы.

Напомним, Бесик Кудухов - бронзовый призер Олимпиады-2008 в Пекине и серебряный – Игр-2012 в Лондоне. Он четырежды выигрывал чемпионат мира (2007, 2009, 2010, 2011), однажды – чемпионат Европы (2007) и пять раз – чемпионат России (2006, 2009, 2010, 2011, 2012). Погиб 29 декабря 2013 года в автокатастрофе под Армавиром.