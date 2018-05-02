Сурков стал трехкратным чемпионом Европы по борьбе

Российский спортсмен Артем Сурков завоевал золото чемпионата Европы по борьбе. Турнир проходит в Каспийске.
В соревнованиях по греко-римской борьбе россиянин стал первым в весовой категории до 67 кг. В финале он победил представителя Грузии Шмаги Болквадзе. Бронзу завоевали армянин Карен Асланян и турок Энес Башар. Отметим, что для Суркова это третий чемпионский титул в его карьере.
Каспийск (Россия)
Борьба
Чемпионат Европы
Мужчины
Греко-римская борьба
Весовая категория до 67 кг
Итоговое положение
1. Артем СУРКОВ (Россия)
2. Шмаги Болквадзе (Грузия)
3. Карен Асланян (Армения), Энес Башар (Турция)