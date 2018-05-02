19:30 | БОРЬБА

Сурков стал трехкратным чемпионом Европы по борьбе


Российский спортсмен Артем Сурков завоевал золото чемпионата Европы по борьбе. Турнир проходит в Каспийске.

В соревнованиях по греко-римской борьбе россиянин стал первым в весовой категории до 67 кг. В финале он победил представителя Грузии Шмаги Болквадзе. Бронзу завоевали армянин Карен Асланян и турок Энес Башар. Отметим, что для Суркова это третий чемпионский титул в его карьере.

Каспийск (Россия)

Борьба

Чемпионат Европы

Мужчины

Греко-римская борьба

Весовая категория до 67 кг

Итоговое положение

1. Артем СУРКОВ (Россия)

2. Шмаги Болквадзе (Грузия)

3. Карен Асланян (Армения), Энес Башар (Турция)

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