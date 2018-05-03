Стамбул и Алма-Ата претендуют на проведение чемпионата мира в 2019 году

Президент Объединенного мира борьбы (UWW) серб Ненад Лалович отметил, что на проведение чемпионата мира по спортивной борьбе в 2019 году претендуют Стамбул и Алма-Ата. В этом году турнир в октябре примет Будапешт.

– На проведение чемпионата мира следующего года мы имеем двух кандидатов – это Стамбул и Алма-Ата. Решение будет принято в июле-августе нынешнего года. Также есть кандидатуры и на проведение дальнейших турниров, переговоры идут, – цитирует ТАСС Лаловича. – Мы хотим прийти к тому, чтобы страны проведения соревнований по борьбе определялись уже на несколько лет вперед, по аналогии со столицами следующих Олимпийских игр 2024 и 2028 годов в Париже и Лос-Анджелесе. Соответственно в наших планах уже в 2019 году определиться со странами – организаторами турниров на весь следующий олимпийский цикл.