Серебряный призер чемпионата России отстранена за допинг

Федерация спортивной борьбы России отстранила от соревнований Анжелу Титенко за нарушение антидопинговых правил, информирует пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Срок дисквалификации – четыре года.

Отмечается, что дисквалификация 23-летней спортсменки вступила в силу с 12 мая 2015 года. Когда именно был сдан допинг-тест, и какое запрещенное вещество было найдено в пробе спортсменки не уточняется.

Добавим, что Титенко становилась серебряным призером чемпионата России 2015 года в весовой категории до 58 кг.





