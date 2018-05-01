Щур завоевал серебро на чемпионате Европы по борьбе

Копилка сборной России на чемпионате Европы по борьбе в Каспийске пополнилась еще одной медаль. Серебро завоевал Виталий Щур.
В греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг Щур дошел до финала, где сильнее его оказался турок Рыза Каяалп. Счет финала - 2:1 в пользу турецкого спортсмена. Бронзу завоевали румын Алин Чиурариу и грузин Якоб Каджая.
Каспийск (Россия)
Чемпионат Европы по борьбе
Греко-римская борьба
Мужчины
Весовая категория до 130 кг
Виталий Щур (Россия) - Рыза Каяалп (Турция) - 1:2