Щур завоевал серебро на чемпионате Европы по борьбе

Копилка сборной России на чемпионате Европы по борьбе в Каспийске пополнилась еще одной медаль. Серебро завоевал Виталий Щур.

В греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг Щур дошел до финала, где сильнее его оказался турок Рыза Каяалп. Счет финала - 2:1 в пользу турецкого спортсмена. Бронзу завоевали румын Алин Чиурариу и грузин Якоб Каджая.

Каспийск (Россия)

Чемпионат Европы по борьбе

Греко-римская борьба

Мужчины

Весовая категория до 130 кг

Виталий Щур (Россия) - Рыза Каяалп (Турция) - 1:2