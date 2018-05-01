Щур: "Огорчен, что не смог принести золото сборной России"

Российский борец Виталий Щур прокомментировал свое выступление на чемпионате Европы по борьбе. Турнир проходит в Каспийске.

"Я не особенно доволен финальной схваткой. Я чувствовал, что мог действовать лучше. Аппетит, как говорится, приходит во время еды, мы все максималисты и на чемпионат Европы приехали только за золотом. После схватки меня огорчает то, что я не смог принести золото команде России и себе лично.

Где-то допустил ошибки и пропустил выталкивание со стороны соперника. Для победы мне сегодня чего-то не хватило, но сейчас трудно проанализировать, чего именно", - цитирует Щура "Р-Спорт".

Россиянин завоевал серебряную медаль в весовой категории до 130 килограммов. В финале он уступил представителю Турции Рызе Каяалпу со счетом 1:2.