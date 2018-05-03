Сборная России завоевала пять медалей в третий день чемпионата Европы

Российские спортсменки завоевали пять медалей (золото, серебро и три бронзы) в третий день чемпионата Европы по спортивной борьбе, который проходит в Каспийске. Золото выиграла Анастасия Братчикова, серебро завоевала Екатерина Букина, три бронзовые награды – Мария Гурова, Милана Дадашева и Светлана Липатова.

Сборная России лидирует в общекомандном медальном зачете. В активе команды пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали. Второе место занимает сборная Азербайджана (3-2-6), третье – команда Турции (3-0-5). Чемпионат Европы по спортивной борьбе завершится 6 мая.