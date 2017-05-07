Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы

Сборная России по борьбе выиграла медальный зачет чемпионата Европы, который сегодня завершился в Сербии. Команда на турнире завоевала 16 медалей - 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых. Второй стала команда Турции (5-1-3), третьей - Болгария (3-3-1).

В составе сборной России золотые медали завоевали Ильяс Бекбулатов (вольная борьба, до 65 кг), Даурен Куруглиев (вольная борьба, до 86 кг), Артем Сурков (греко-римская борьба, до 66 кг), а также Любовь Овчарова (до 60 кг) и Анастасия Братчикова (до 69 кг).