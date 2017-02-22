Россия подаст заявку на проведение чемпионата Европы в Дагестане

Президент ФСБР Михаил Мамиашвили сообщил, что федерация планирует подать заявку на проведение в Дагестане чемпионата Европы. Год проведения турнира еще находится в статусе обсуждения.

- Мы готовы сделать заявку на проведение чемпионата Европы в Дагестане, сейчас готовится презентация, - цитирует ТАСС Мамиашвили. - Готовимся представить ее на ближайшем исполкоме Объединенного мира борьбы в марте, год проведения еще будет обсуждаться. Уверен, у этой заявки будут конкуренты - турниры такого уровня всегда берут с удовольствием, но Дагестан имеет серьезные борцовские традиции и огромный опыт в проведении соревнований.

Самое главное - востребованность соревнований по борьбе для региона. Достаточно посмотреть, сколько соревнований российского и международного уровня проводится в Хасавюрте, Махачкале, сколько зрителей они собирают. Причем иностранные спортсмены туда охотно приезжают. Уверен, что чемпионат Европы станет праздником не только для Дагестана, но и для всего Северного Кавказа.