Путин поздравил участников чемпионата Европы с его открытием

Президент РФ Владимир Путин на своем официальном сайте поздравил участников и гостей чемпионата Европы-2018 с открытием турнира. Глава государства отметил, что развитию борьбы в стране уделяется большое внимание и поблагодарил организаторов турнира за открытость.

Напомним, чемпионат Европы-2018 проходит в Каспийске с 30 апреля по 6 мая.

"Поздравляю вас с открытием в Каспийске чемпионата Европы по спортивной борьбе.

Впервые столь престижный международный турнир принимает Республика Дагестан, которая по праву славится богатой историей и культурой, радушием и гостеприимством жителей, сложившейся здесь уникальной школой единоборств.

С удовлетворением отмечу, что в России развитию спортивной борьбы уделяется большое внимание. Мы по праву гордимся именами и победами наших выдающихся борцов, их вкладом в укрепление позиций этого зрелищного вида спорта в мире. И уверены, что нынешний чемпионат пройдет на самом высоком уровне.

Особые слова благодарности организатору чемпионата – Международной федерации "Объединенный мир борьбы" и ее главе Ненаду Лаловичу за открытость, стремление к сотрудничеству, верность принципу "спорт вне политики". Сегодня, как и во все времена, спорт должен объединять людей, вдохновлять на новые свершения.

Желаю участникам успехов и удачи, а болельщикам – добрых, незабываемых впечатлений", – говорится в поздравлении.