Путин поздравил Садулаева с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил Абдулрашида Садулаева с победой на чемпионате мира по вольной борьбе в Будапеште. В финале весовой категории до 97 кг Садулаева победил американца Кайла Снайдера.

– Уважаемый Абдулрашид Булачевич! Вы ярко и мощно выступили в Будапеште, уверенно одолели именитых соперников, превзойдя их в тактике и мастерстве, – цитирует Владимира Путина официальный сайт Кремля. – Своей победой приумножили "золотой" счет нашей сборной и убедительно подтвердили лидерские позиции России в вольной борьбе. Поздравляю Вас с триумфом и званием трехкратного чемпиона мира. Желаю новых успехов и удачи.​