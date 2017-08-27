Паспорт Садулаева подбросили в полицейский участок

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, ставший вторым на чемпионате мира-2017, готовится вылететь домой. Утром у россиянина украли сумку, в которой помимо прочего был паспорт. Из-за этого Садулаев не смог улететь из Парижа в Москву вместе с командой. Абдулрашид мог бы остаться во Франции на неопределенный срок, но его документы подкинули в полицейский участок, и теперь спортсмен ждет следующего рейса, о чем "СЭ" сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

– Паспорт и кредитные карточки Абдулрашида подбросили в полицейский участок, – поделился Мамиашвили. – Распрощаться пришлось только с наличностью. Мы видим, что когда речь идет о вопросах безопасности, Европа, к сожалению, подвержена таким нападкам. Думаю, у российских болельщиков рука на то, чтобы украсть сумку у Садулаева, никогда бы не поднялась. Они более нравственные.

Вот и Рашид – добродушный человек. Во время завтрака отошел на секунду, оставив сумку за столом – и все. Пускай это будет самой большой проблемой в его жизни. Его состояние после вчерашнего боя? Все нормально. У него все будет хорошо, даже не сомневайтесь. (Владимир ИВАНОВ)

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